Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Sütun Parçası Ele Geçirildi

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 7 sütun parçası ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mut ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen A.Ö. ve Ç.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüpheliler jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramada, Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen sütun, 3 sütun başlığı ve 3 sütun kaidesi ele geçirildi.

Mimari sütun parçaları, incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.