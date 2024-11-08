Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser satışı yapmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde Bizans ve Roma Dönemi'ne ait tarihi sikkeler ile bir yüzük ve dedektör ele geçirildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı iddia edilen şüpheli takibe alındı.
Takip sonucu yakalanan şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Bizans Dönemi'ne ait 14 sikke, Roma Dönemi'ne ait 2 sikke, yüzük ve dedektör ele geçirildi.
Eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.