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Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı İddiası: 76 Sikke ve 4 Yüzük Ele Geçirildi

Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı İddiası: 76 Sikke ve 4 Yüzük Ele Geçirildi
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Mersin'de, tarihi eser satmak için müşteri arayan bir şüpheliye ait araçta Roma ve Bizans dönemlerine ait 76 sikke ile 4 yüzük ele geçirildi. Jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı ve eserleri incelemek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne sevk etti.

Mersin'de, aracında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 76 sikke ile 4 yüzük ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı iddia edilen şüpheli takibe alındı.

Ekipler tarafından durdurulan zanlının aracında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 76 sikke ve 4 yüzük ele geçirildi.

Sürücüyü gözaltına alan ekipler, eserleri incelenmeleri için Mersin Müze Müdürlüğüne götürdü.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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