Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 250 Sikke ve 404 Obje Ele Geçirildi

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Mersin'in Silifke ilçesinde 250 sikke ve 404 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 250 sikke ve 404 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen E.G.A. yakalandı.

Şüphelinin ikametindeki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 250 sikke, 201 taş obje, 150 metal obje, 28 yüzük, 24 mühür ve 1 küp ile alan tarama cihazı ele geçirildi.

Sikkeler ve objeler, incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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