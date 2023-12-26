Mersin'de Tapu Tartışması Kanlı Bitti

MERSİN'de tapu meselesi nedeniyle tartıştığı ablası Dudu Uslu'yu (50) tabanca ile öldüren Önder Önder Deligöz (45) aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Deligöz, tapu meselesi nedeniye tartıştığı evli ablası Dudu Uslu'yu tabancayla vurarak öldürdü. Deligöz daha sonra aynı silahla intihar etti. 2 kardeşin cenazesi, otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.