Tapu anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ablasını öldürüp intihar etti
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Mersin'de bir kişi, tapu anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ablasını tabancayla öldürdü ve ardından intihar etti.
Mersin'in Toroslar ilçesinde tartıştığı ablasını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla kendini vurdu.
TAPU İÇİN ABLASINI VURDUÇopurlu Mahallesi'nde Önder Deligöz (45) dün "tapu anlaşmazlığı" nedeniyle tartıştığı ablası Dudu Uslu'ya (50) tabancayla ateş etti. Deligöz, daha sonra aynı silahla kendisini de vurdu.
İKİ KARDEŞ ÖLDÜÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, abla ve kardeşinin öldüğünü belirledi.
Deligöz ve Uslu'nun cenazeleri, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel