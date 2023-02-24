Mersin'de tamir etmek istediği sulama havuzuna düşen kişi öldü
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Mersin'in Erdemli ilçesinde tamir etmek istediği sulama havuzuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde tamir etmek istediği sulama havuzuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Ramazan Çetin (29) ve arkadaşı M.G. Tırtar Mahallesi Azimli mevkiindeki bir tarımsal sulama havuzunu tamir etmek istedi.
Bu sırada Çetin'in havuza düştüğünü fark eden M.G'nin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce havuzdan çıkartılan Çetin, ambulansla kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel