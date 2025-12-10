Haberler

Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı

İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından Mersin'de gerçekleştirilen 'Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı' ile afetlere hazırlık kapasitesi güçlendirildi. Tatbikatta, 1710 personel ve çeşitli araçlarla senaryo gereği radyasyon acil durumları test edildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ), Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Mersin'de "Bütünleşik Afet Yönetimi Anlayışı" ve "Afetlere Hazır ve Dirençli Türkiye" hedefi doğrultusunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" düzenlendiği belirtildi.

Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) odaklı hazırlanan acil durum senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikatta, Gülnar, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde sahada ve masabaşında faaliyetler yapıldığı ifade edildi.

Tatbikatta 1710 personel, 230 araç, 10 dron, 2 mobil koordinasyon tırı ve 4 mobil baz istasyonunun görev aldığı belirtilen açıklamada, olası afet ve acil durumlara yönelik görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmek, hızlı, etkin ve etkili müdahaleyi gerçekleştirmek için ekiplerin teorik ve pratik eğitimler ile olası görevlere hazırlandığı, ekipler arası birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmak, işbirliği ve koordinasyonu pekiştirmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan'ın, Mersin Afet Koordinasyon Merkezi'nde Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında TAMP kapsamında toplanan kurula videokonferans yoluyla bağlandığı da bildirildi.

Pehlivan'ın başta Mersin Valisi olmak üzere tatbikata katılan bütün kurum, kuruluş ve STK ekiplerine teşekkürlerini ve başarı dileklerini ilettiği aktarıldı.

AFAD'ın koordinasyon kurumu olarak, afet ve acil durumları TAMP kapsamındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla tatbikatı yönettiğine değinilen açıklamada, bu yıl yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yapılması planlanan 74 tatbikattan tamamına yakının gerçekleştirildiğinin de altı çizildi.

"Hedefimiz tüm paydaşların koordinasyon ve haberleşme süreçlerini test etmektir"

Tatbikat senaryosu gereği, Akkuyu NGS'de soğutucu güç kaybı ve basınç düşmesi sonucu oluşan radyasyondan etkilenen çalışanlar ve çevresindeki kişiler, kara ve deniz yoluyla Silifke'nin Taşucu Mahallesi'ne kurulan alana getirildi.

Kontrollerin ardından radyasyon ölçümünden geçirilen kişilerin, dezenfeksiyon işlemi sonrası geçici barınma alanlarına nakledilmesiyle tatbikat sona erdi.

Mersin Valisi Toros, tatbikat alanında gazetecilere, kentin ve ülkenin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tatbikatın senaryo gereği kurgulandığını ve gerçek bir riskin bulunmadığını belirten Toros, "Bu tatbikat, radyasyon acil durumlarında kurumlarımızın koordinasyonunu, sahadaki müdahale hızını ve teknik yeterliliğini test eden önemli bir süreçtir." dedi.

Toros, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tatbikattaki bu geniş katılım, afet ve acil durumlarda Türkiye'nin kurumsal kapasitesinin ve güçlü koordinasyon yapısının göstergesidir. Tamamen kurgusal bir senaryodan ibaret olan bu tatbikatla hedefimiz, herhangi bir radyasyon acil durumunda, Ulusal Afet Müdahale Sistemi ile halka yönelik koruyucu tedbirleri ve müdahale faaliyetlerini gerçekleştirmek, işletici Akkuyu NGS ve tüm paydaşların koordinasyon ve haberleşme süreçlerini test etmektir."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
