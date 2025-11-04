Haberler

Mersin'de Talaş Silosunda Yangın

Güncelleme:
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir mobilya imalathanesine ait talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde talaş silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalınayak Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesine ait talaş silosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu silodaki yangın söndürüldü.

Talaşların ısıya bağlı yeniden tutuşma ihtimaline karşın siloda 2 saat boyunca kademeli olarak soğutma işlemi yapıldı.

Ekiplerin müdahale anı itfaiye ekibinin göğüs kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
