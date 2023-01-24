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Mersin'de tabancayla vurulan genç öldü

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Mersin'de tabancayla vurulan genç öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tabancayla vurulan genç, hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tabancayla vurulan genç, hayatını kaybetti.

Bolatlı Mahallesi'ndeki evde arkadaşlarıyla oturan Ramazan Teğin'in (20) tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teğin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, evdeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gencin cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

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