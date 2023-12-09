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Mersin'de Tabancayla Vurulan Genç Kadın Hayatını Kaybetti

9 Aralık 2023 14:11 Son Güncelleme: 14:12 Abone Ol

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, bir kişi tarafından evinde tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polislerce aranıyor.