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Mersin'de SYDV Mütevelli Heyeti Üye Seçimi Gerçekleştirildi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üyelikleri için seçim yapıldı. Sıcakyurt ve Elmakuzu mahalle muhtarları ile bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi üyeliğe seçildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti, üye seçimi gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta yapılan seçimde, mütevelli heyet üyeliği görevini alacak iki mahalle muhtarı ile bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi belirlendi.

Seçimle Sıcakyurt Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin ve Elmakuzu Mahallesi Muhtarı Yusuf Şakir ile Çubukkoyağı Mahallesi Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı Fatih Çamtosun mütevelli heyeti üyeliğine getirildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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