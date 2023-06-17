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Mersin'de Süt Taşıyan Kamyon Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Süt Taşıyan Kamyon Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde süt taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Durhasan Boz idaresindeki 33 DKC 04 plakalı süt taşıyan kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sarıveli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle refüje çarparak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan Ramazan Kılıç olay yerinde, sürücü Boz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde süt taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Durhasan Boz idaresindeki 33 DKC 04 plakalı süt taşıyan kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sarıveli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan Ramazan Kılıç olay yerinde, sürücü Boz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Durhasan Akdeniz Tarsus Mersin Güncel Haberler

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