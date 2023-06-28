Üye Girişi
Haberler
Mersin'de Suriyeli genç denizde kayboldu

Mersin'de Suriyeli genç denizde kayboldu

Güncel Haberler

Mersin'in Mezitli ilçesinde, denizde kaybolan 24 yaşındaki Suriyeli için arama çalışması başlatıldı. Suriye uyruklu Eymen Muhammed, Menderes Mahallesi sahilinde denize girdikten sonra gözden kayboldu. Muhammed'in yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, kayıp genci bulmak için arama çalışması başlattı. Bölgede, ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, denizde kaybolan 24 yaşındaki Suriyeli için arama çalışması başlatıldı.

Suriye uyruklu Eymen Muhammed, Menderes Mahallesi sahilinde denize girdikten sonra gözden kayboldu.

Muhammed'in yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Ekipler, kayıp genci bulmak için arama çalışması başlattı.

Bölgede, ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Mezitli Suriye Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title