Mersin'de Suriyeli genç denizde kayboldu - Haberler

Mersin'in Mezitli ilçesinde, denizde kaybolan 21 yaşındaki Suriyeli için arama çalışması başlatıldı.

Suriye uyruklu İzzet Hamo, Menderes Mahallesi sınırlarındaki denize girdikten sonra gözden kayboldu.

Hamo'nun yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Mersin Büyük Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp genci bulmak için arama çalışması başlattı.

Dalga boyunun zaman zaman yükseldiği denizde yapılan aramalara, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.