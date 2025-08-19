Mersin'de Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sulama kanalında 28 yaşındaki Rasim Özer'in cesediyle karşılaşıldı. Olay yerine sevk edilen polis ve dalgıç ekipleri, cesedi çıkardı. Özer'in kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
