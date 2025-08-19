Mersin'de Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
Altaylılar Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kanaldan çıkarılan cesedin Rasim Özer'e ait olduğu belirlendi. Özer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel