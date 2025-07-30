Mersin'de Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
Mersin'in Toroslar ilçesinde, sulama kanalında bir erkeğin cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ceset otopsi için morga kaldırıldı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Güneykent Mahallesi'nde sulama kanalında bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Halil Zorbay'ın (43) öldüğünü tespit etti.
Hayatını kaybeden Zorbay'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel