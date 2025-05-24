Mersin'de Sulama Kanalına Düşen 70 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Mersin'de Sulama Kanalına Düşen 70 Yaşındaki Adam Kurtarıldı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde, sulama kanalına düşen 70 yaşındaki Sadi G., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olayda yaralanan Sadi G., hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde sulama kanalına düşen 70 yaşındaki Sadi G., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Toroslar ilçesi 209'uncu Cadde üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. Sadi G., evine gitmek isterken kanal üzerindeki beton kirişi kullanarak karşıya geçmeye çalıştı. Ancak dengesini kaybeden Sadi G., kanala düştü. İhbarla olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Toroslar Grup Amirliği ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Merdivenle kanala inen itfaiye ekipleri, ayağa kalkamayan Sadi G.'yi sedyeye aldı. Vatandaşların da desteğiyle kanaldan çıkarılan Sadi G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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