Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuğu çevredekiler kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuğu çevredekiler kurtardı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Gazipaşa Bulvarı'nda annesiyle yürüdüğü sırada dengesini kaybeden çocuk, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Annesinin yardım talebini duyan iki genç, suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı.

Çevredekilerin de yardımıyla kanaldan çıkarılan çocuk annesine teslim edildi.

Akıntı nedeniyle zorlanan gençler, ip ve sopa yardımıyla sudan çıktı.

Kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansıyan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Gazipaşa Tarsus Mersin su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title