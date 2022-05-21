Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Serhan Topal'ın (32) kullandığı 01 UM 972 plakalı otomobil, Sayağazı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Bir kısmı suya batan aracı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Topal'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Araç da vinçle sudan çıkarıldı.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title