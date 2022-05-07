Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

A.K. idaresindeki 06 BIH 854 plakalı otomobil Barbaros Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.

Kanalda mahsur kalan A.K. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

A.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Otomobil, İtfaiye, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title