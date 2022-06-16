Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

AA - İbrahim Polat - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Mersin'in Anamur ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Barış Tekin'in kullandığı 33 LE 091 otomobil, 23 Nisan Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

???????Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkartılan araçtaki sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Onur Çapkur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Barış Tekin Anamur Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title