Mersin'de Sulama Kanalına Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sulama kanalına devrilen otomobilde M.K. hayatını kaybederken, sürücü R.B. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
R.B. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Alata Mahallesi D400 kara yolunda boş sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki M.K. hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
M.K'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel