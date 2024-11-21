Mersin'de Suç Şebekesine Operasyon: 8 Tutuklama
Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Emniyet ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirdi.
Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.
Adreslerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah mühimmatı ele geçirildi.
Zanlılardan birinin 14 dolandırıcılık ve yağma suçundan, diğerlerinin de çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.