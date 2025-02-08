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Mersin'de Suç Örgütüne Yüzde 68 Tutuklama Oranı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde esnaftan haraç isteyen ve iş yerlerini kurşunlayan 'Kaplanlar' isimli suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonda 300 bin lira, silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde esnaftan haraç isteyip iş yerlerini kurşunladıkları gerekçesiyle yakalanan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendilerine "Kaplanlar" adı veren suç örgütünün ilçe esnafını tehdit edip haraç istedikleri ve bazı iş yerlerini kurşunladıkları belirlendi.

Bu kapsamda Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 300 bin lira, 6 tabanca, muşta, bıçak, bir miktar uyuşturucu, silahlara ait mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada, şüphelilerin farklı iş yerlerini kurşunlamaları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel
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