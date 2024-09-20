Mersin'de Suç Operasyonu: 164 Gözaltı, 30 Tutuklama

Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 164 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilere yönelik merkez Akdeniz ilçesinde çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 164 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklandı.

Adreslerde ruhsatsız 26 tabanca ve 6 tüfek ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. ???????