Mersin'de Su Kuyusuna Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde genişletme çalışması yaptığı su kuyusuna düşen Eray Yıldırım hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde genişletme çalışması yaptığı su kuyusuna düşen kişi yaşamını yitirdi.
Dağlı Mahallesi'ndeki kuyuda arkadaşlarıyla genişletme çalışması yapan Eray Yıldırım (30), dengesini kaybetti.
Yıldırım, yaklaşık 40 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, kuyudan çıkarılan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.