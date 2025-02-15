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Mersin'de STK'lar ve Vatandaşlar, Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterdi

Mersin'de STK'lar ve Vatandaşlar, Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterdi
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Haberler
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Mersin'deki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını protesto etti. Ulu Cami önünde toplanan grup, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına dikkat çekti ve uluslararası topluma tepki gösterdi.

Mersin'deki sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi.

Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya STK temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Şahin, İsrail'in Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu söyledi.

Gazze'de soykırım yapıldığını dile getiren Şahin, İsrail'in insan hakları ve savaş hukukunu hiçe saydığını kaydetti.

ABD ve Batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden geldiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Donald Trump Gazze'ye yönelik olarak yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor. Tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen siyonistlere destek veriyor. Gazze'yi satın almaktan, ABD yetkisi altına almaktan söz ederken kanlı ve karanlık işbirlikleriyle binlerce kilometre öteden Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışıyor."

Şahin, Filistinliler için kendi toprakları olan Gazze'den çıkarılıp, başka ülkelere gönderilme planlarının yapıldığını hatırlatarak "Bu gerçekleşmeyecek hayalin sahiplerine diyoruz ki, 'Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir yarın da Filistinlilerin olacaktır. İşgalci İsrail rejimine verilen destekler sonlandırılmalıdır." diye konuştu.

Tüm dünyanın İsrail'e tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Şahin, İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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