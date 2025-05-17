Mersin'de STEAM Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de STEAM Etkinliği Düzenlendi
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen STEAM etkinliğinde, öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Etkinliğe katılan Doç. Dr. Adem Doğan, STEAM modelinin önemine vurgu yaptı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde "STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) etkinliği düzenlendi.

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Tekmen Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Doğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Doğan, etkinlikte, yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği ve problem çözme gibi yetkinliklerin geliştirilmesinde STEAM modelinin kritik rol oynadığını belirtti.

STEAM modelinin önemine değinen Doğan, bu modelle öğrencilerin sadece bilgi tüketicisi değil aynı zamanda bilgi üreticisi olmalarının hedeflendiğini kaydetti.

Etkinlikte öğrencilere örnek projeler gösterildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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