Mersin'de Stajyer Öğrenci TIR'ın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

MERSİN'de stajyer öğrenci Okan Utku S.'nin (16) TIR'ın altında kalarak hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki bir iş yerinde stajyer öğrenci olan Okan Utku S., bisikletiyle iş yerine gittiği sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AIE 276 plakalı TIR'ın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Okan Utku S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Okan Utku S.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, kazadan sonra aracını bırakıp, kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı. Yakınları tarafından teslim alınan Okan Utku S.'nin cenazesi, toprağa verildi.

Öte yandan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bisikletiyle ilerleyen Okan Utku S.'nin, dönüş yapan TIR'ın altında kaldığı anlar yer alıyor.