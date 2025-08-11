Mersin'de Staj Döneminde Boğulan Denizcilik Öğrencisi Toprağa Verildi

MERSİN'de staj yaptığı gemiden serinlemek için girdiği denizde boğulan denizcilik fakültesi öğrencisi Berkan Aslan (23), toprağa verildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Berkan Aslan, 9 Ağustos'ta Mersin açıklarında staj yaptığı gemi demirliyken serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Aslan'ın kaybolduğunu fark eden gemi çalışanları, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, bir süre sonra Berkan Aslan'ın cansız bedenine ulaştı.

Berkan Aslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Silifke ilçesine bağlı İmamlı Mahallesi'nde toprağa verildi.