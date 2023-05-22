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Mersin'de spor malzemesi hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Mersin'de spor malzemesi hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Mersin'de, müşterisinin ithal ettiği spor malzemelerini depoda sakladığı iddia edilen gümrük müşavirliği firması sahibi gözaltına alındı.

Mersin'de, müşterisinin ithal ettiği spor malzemelerini depoda sakladığı iddia edilen gümrük müşavirliği firması sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da spor malzemesi satan firmanın sahibi M.K, Pakistan'dan 3,5 milyon lira değerinde futbol ve voleybol topu sipariş etti.

Ürünlerin gümrük işlemleri için Mersin'deki bir firmayla anlaşan M.K, Mersin Limanı'na getirilen malzemelerin kendisine teslim edilmediği gerekçesiyle polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ndeki (PTS) inceleme sonucu ürünlerin farklı depolara aktarıldığını, son olarak Akdeniz ilçesindeki bir depoda saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda bulunan spor malzemeleri, sahibine teslim edildi.

Ekipler, gümrük müşavirliği firması sahibi U.Ş'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel

Pakistan Futbol Elazığ Mersin Güncel Haberler

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