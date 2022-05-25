MERSİN'DE SOSYAL MEDYADAN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 2 GÖZALTI - Haberler

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MERSİN'DE SOSYAL MEDYADAN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de kişisel şifreleri ele geçirerek sosyal medya ve yazışma programları üzerinden PKK/KCK propagandası yapan F.A. ile U.S., yakalanarak gözaltına alındı.

MERSİN'de kişisel şifreleri ele geçirerek sosyal medya ve yazışma programları üzerinden PKK/KCK propagandası yapan F.A. ile U.S., yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, kişisel şifreleri ele geçirerek PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nü övücü sahiplenici yüceltici yazılar yazan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden, ayrıca başkalarının adına iletişim bilgilerini kullanarak Whatsapp üzerinden 'Yaşasın PKK' isimli grup kurarak numaraları ekleyen F.A. ve U.S.'nin terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. F.A ve U.S.'nin adresini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde evlerine operasyon düzenleyerek yakalayıp gözaltına aldı. F.A. ve U.S. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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