MERSİN'DE SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU 9 GÖZALTI

MERSİN'de, çaldıkları sosyal medya hesaplarından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı, 1 firari şüpheli aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 'Bilişim Sistemleri ile Dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınan İ.G. ve E.Ş.'nin ifadelerinde, banka hesap bilgilerini başka şüphelilerin de kullandığı, hesaplarına yüksek miktarda para giriş ve çıkışı olduğunu söylemesiyle soruşturma derinleştirildi. Ekipler, şüphelilerin başkalarına ait sosyal medya hesaplarını çalıp, para kazandıklarına dair sahte gönderi oluşturarak ağlarına düşürdükleri kişileri yüksek kazanç vaadiyle ikna ettikleri, 70 şikayetçinin de yüksek kazanç elde edeceği düşüncesiyle, verilen banka hesaplarına toplamda 1 milyon 900 bin TL gönderdikleri, kendilerine vadedilen paraların yatırılmaması üzerine dolandırıldıkları tespit edildi. Çalışmada, kent merkezinde, 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramalarda bulunan çok sayıda banka kartına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. (DHA)