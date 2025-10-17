Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 5 Tutuklama
Mersin Emniyeti, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 10 şüpheliyi gözaltına aldı; 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel