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Mersin'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıda Ürünleri İmha Edildi

Mersin'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıda Ürünleri İmha Edildi
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş 65 gıda ürünü imha edildi. Zabıta ekipleri, denetimler sırasında ürünlerin halk sağlığı için tehlikeli olduğunu belirterek, yasal işlem başlattı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir zincir marketteki denetimde bulunan son kullanma tarihi geçmiş 65 gıda ürünü imha edildi.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, bir zincir marketin Akkent Mahallesi'ndeki şubesinde denetim yaptı.

Reyonlarda yapılan incelemede, arasında bebek maması ve bisküvilerinin de olduğu 65 gıda ürününün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

Market hakkında yasal işlem başlatan ekipler, ürünleri imha etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, denetimlerin süreceğini belirterek, "Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulması halk sağlığına yönelik ciddi tehdittir. Bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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