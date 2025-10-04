Haberler

Mersin'de Son Kullanım Tarihi Geçmiş Gıda Ürünlerine El Konuldu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir bakkalda yapılan denetimde, son kullanım tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü ele geçirildi. İş yeri sahibine idari para cezası uygulandı ve denetimler devam edecek.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir bakkalda son kullanım tarihi geçmiş çeşitli gıda ürünleri ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekiplerince Çay Mahallesi'ndeki bir bakkalda denetim yapıldı.

Denetimde 2022, 2023 ve 2024 tarihli çok sayıda ürün olduğu tespit edildi.

Kek, şekerleme ve hazır çorba gibi gıdaların bulunduğu son kullanım tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Denetim sırasında iş yeri sahibi, ürünlerin tarihinin geçtiğini bildiğini ancak bunları satmadığını iddia etti.

Ekipler, bakkala idari para cezası uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, ekiplerin düzenli olarak denetimlerinin devam ettiğini belirtti.

Özellikle gıdaların saklama koşulları ve son tüketim tarihlerinin titizlikle kontrol edildiğini kaydeden Sivaslıoğlu, "Tarihi geçmiş ürünleri satışa sunan işletmelere karşı gerekli yasal işlemleri uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimiz aralıksız sürecek." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
