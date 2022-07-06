Mersin'de son iki aydaki 154 hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç olayı aydınlatıldı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son iki ayda meydana gelen 154 hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç olayını aydınlatarak 217 şüpheliyi yakaladı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son iki ayda meydana gelen 154 hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç olayını aydınlatarak 217 şüpheliyi yakaladı. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kentte son iki ayda meydana gelen olayları aydınlatabilmek için inceleme ve araştırma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, olaylardan 154'ü aydınlatılarak 217 şüpheli yakalandı. Öte yandan, hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç olaylarının bazıları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. AA / Serkan Avci - Güncel Emniyet Müdürlüğü Mersin Güncel Haberler

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