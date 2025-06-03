Mersin'de Sokak Ortasında Tabancayla Vurulan İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Kava Can D. (22) ve Talat A. (28), tanımadıkları kişiler tarafından sokak ortasında tabancayla ayaklarından vuruldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi 2462 Sokak'ta meydana geldi. Kava Can D. ve Talat A., iddiaya göre, sokakta tanımadıkları kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, Kava Can D. ve Talat A.'yı tabancayla ayaklarından vurup, olay yerinden kaçtı. Kavga ve silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.