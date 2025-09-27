Haberler

Mersin'de Sokak Düğününde Açılan Ateşle Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de Sokak Düğününde Açılan Ateşle Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir sokak düğününü izleyen Yakup Sarıca, tabanca ile açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, şüpheliyi aramak için çalışma başlattı.

MERSİN'de bir sokak düğününü evinin çatısında izlerken tabanca ile açılan ateş sonucu vurulan Yakup Sarıca (20), hayatını kaybetti.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi 5977 sokaktaki düğünde meydana geldi. Sokak düğününü evinin çatısında izleyen Yakup Sarıca, bir kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu göğüs ve sırtından vuruldu. Yaralanan Sarıca, yakınları tarafından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç kurtarılamadı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Sarıca, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar izleyicisi şokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.