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Mersin'de site sakinleri bozuk olan yolun yapılmasını istedi

Mersin'de site sakinleri bozuk olan yolun yapılmasını istedi

Güncel Haberler

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir sitenin sakinleri, bozuk olan yolun yapılmasını talep etti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir sitenin sakinleri, bozuk olan yolun yapılmasını talep etti.

Portakal Mahallesi'nde 3 blok ve 72 daireden oluşan Akkur Harmony Sitesi sakinleri, binanın önündeki yolun toprak olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Site yöneticisi Hasan Basri Gündüz, gazetecilere sitelerinin 2 yıl önce yapıldığını söyledi.

Site önündeki yolun yapılmadığını, aydınlatmasının da bulunmadığını aktaran Gündüz, konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesine başvurduklarını, ancak bir sonuç alamadıklarını belirtti.

Gündüz, yaşadıkları sıkıntının bir an önce çözülmesini beklediklerini dile getirdi.

Site sakini Havva Yeşil de yetkililerden hizmet beklediğini kaydetti.

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Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Toroslar Mersin Güncel Haberler

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