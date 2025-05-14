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Mersin'de Sınır Yönetimi Çalıştayı Yapıldı

Mersin'de Sınır Yönetimi Çalıştayı Yapıldı
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Mersin'de Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İl Göç İdaresi Müdürleri Sınır Yönetimi Çalıştayı' İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla başladı. Dört gün sürecek olan çalıştayda sınır güvenliği ve uluslararası ilişkiler ele alınacak.

Mersin'de Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "İl Göç İdaresi Müdürleri Sınır Yönetimi Çalıştayı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte bir otelde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da telekonferans yöntemi ile katıldığı açılış programında Mersin Valisi Atilla Toros, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel ve diğer ilgililer yer aldı.

Dört gün sürecek çalıştay da sınır yönetimi alanında yürütülen faaliyet ve projeler, sınır güvenliği, komşu ülkelerle sürdürülen ilişkiler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülecek.

Çalıştay 16 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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