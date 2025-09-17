Haberler

Mersin'de Silobasa Çarpan Hafif Ticari Araçta Sürücü Yaralandı

Mersin'de Silobasa Çarpan Hafif Ticari Araçta Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde hafif ticari aracın silobasa çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, silobasa çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Bilge Kaan E. idaresindeki 06 DSM 878 plakalı hafif ticari araç, Aydıncık-Silifke kara yolu Boğsak Tüneli'nde Mehmet Ali A'nın kullandığı 31 AFH 935 plakalı silobasa arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Bilge Kaan E, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
