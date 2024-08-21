Mersin'de Silobasa Arkadan Çarpan Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Mersin'de, otoyolda silobasa arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda tırın kupa ve dorse kısmı gövdeden ayrıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Ebubekir Bayram'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Mersin'de, otoyolda silobasa arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ebubekir Bayram idaresindeki 33 AJJ 051 plakalı patates yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin gişeleri mevkisinde aynı yönde seyreden Kazım Balcı'nın kullandığı 06 CGF 019 plakalı çimento ham maddesi kimyasalı taşıyan silobasa arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın kupa ve dorse kısmı gövdeden ayrıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, sıkıştığı yerden çıkarttıkları tır sürücüsü Bayram'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bayram'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.