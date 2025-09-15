Haberler

Tarsus'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Tarsus'ta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokakta silahlı saldırıyı uğrayan kişi ağır yaralandı.

Şehitmustafa Mahallesi'ndeki sokakta yürüyen Y.A (50), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Y.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
