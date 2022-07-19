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Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan çay ocağı çalışanı yaralandı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan çay ocağı çalışanı yaralandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan çay ocağı çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan çay ocağı çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin çay ocağında çalışan Ali Ekber F, iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ali Ekber F, ilk müdahalenin ardından ambulansla Toros Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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