Mersin'de silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Deniz Mahallesi Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde 17 Temmuz'da Orhan Süle'nin (32) öldüğü, 2 kişinin yaralandığı tabanca ve uzun namlulu silahlı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmada yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar R.B, A.K, H.A, T.Z. ve H.T.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde Orhan Süle, Abdullah Ç. (33) ve Nuri B'nin (57) de aralarında olduğu gruba 17 Temmuz'da tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edilmişti. Saldırıda Orhan Süle yaşamını yitirmiş, Abdullah Ç. ve Nuri B. yaralanmıştı. Olayda kullanılan otomobili otoyolda bıraktıktan sonra kaçan 5 zanlı, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.