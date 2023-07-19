Mersin'de silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Mersin'de iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bugün olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz Pazartesi günü merkez Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'nde bir marketin önünde bekleyen kişilere, bazı şahıslarca tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 32 yaşındaki Orhan Süle hayatını kaybetti, Nuri B. (57) ve Abdullah Ç. (33) yaralandı. Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, ilk olarak şahısların olay yerinden kaçtığı otomobili otobanda terk edilmiş şekilde buldu. Ardından bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların Ramazan B., Ali K., Hüseyin A., Tolga Z. ve Hıdır T.A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şahsı Ankara'da, 1 şahsı ise İstanbul'da gözaltına aldı. Mersin'e getirildiği öğrenilen şüphelilerin olayda kullandıkları otomobili de İstanbul'dan kiraladıkları ortaya çıktı.

Öte yandan, olay anının görüntülerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdığı ortaya çıkmıştı. - MERSİN