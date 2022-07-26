Mersin'de silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Mersin'de silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Mersin'de silahlı saldırılara karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 silahlı saldırıya karıştıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, 4 silahlı saldırıya karıştıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki silahlı saldırılarla ilgili şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürdürüldü.

Polis ekipleri, 26 Haziran'da Yeşil Mahalle'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan L.S'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Bir yerel gazetenin Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bürosuna 19 Temmuz'da tabancayla ateş açtığı iddia edilen İ.G, 17 Temmuz'da Akşemsettin Mahallesi'nde bir otomobile silahla zarar verdiği öne sürülen S.E. ve benzer suçlardan aranan A.M. de polisin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus Mersin Güncel Haberler

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