Arkadaşının iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Arkadaşının iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, arkadaşının iş yeri önünde tabancalı saldırıya uğrayan 50 yaşındaki Oğuz Balkış, hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde arkadaşının iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Oğuz Balkış (50), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşına ait iş yerinin önünde duran Oğuz Balkış, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balkış, yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Balkış, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
